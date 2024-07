حل امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2024.. احسب درجاتك

مع انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، يهتم عدد كبير من طلاب الثانوية العامة للشعبتين الأدبي والعلمي بمعرفة الإجابات الصحيحة، وسط حالة من التباين والنقاش المعتاد بينهم.

وتواصلت «الوطن» مع محمد فهمي مدرس اللغة الإنجليزية، لحل حل امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2024، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

حل امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

بالنسبة لحل امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024، الاختياري:

1-(d)

2-(a)

3-(d)

4-(b)

5-(a)

6-(d)

7-(a)

8-(d)

9-(d)

10-(b)

حل القطعة الأولى

11-(a)

12-(b)

13-(c)

14-(d)

15-(d)

16-(a)

17-(c)

18-(b)

حل القطعة الثانية في اللغة الإنجليزية

قال «فهمي» إن معظم اسئلة القطعة يمكن حلها بشكل جيد والسر في الاستبعاد، وهي كالتالي:

19-(a) lots of accidents

20-(b)make the owner aware of a burglar's existence

21-(d)support the needs of hearing impaired people

22-(c)give due care to training signal dogs for the disabled

23-(d)

24-(d)

25-(c)

26-(b)

اختيار من متعدد

27-(c)

28-(d)

29-(b)

30-(a)

الترجمة

31-(d)

32-(a)

33-(d)

34-(c)

35- She blamed Miss Havisham for using her to take revenge on men by breaking their hearts and this ruined her life.

36- p was always helpful as he helped his friend Herbert by giving money to a trader called Mr Clarriker to make Herbert work for him to get much money to pay his debts.Herbert saved pip's life when Orlick was about to kill him .

وعن إجابة السؤال «37» قال مستر محمد فهمي، إنه عبارة عن فقرة لا يوجد له نموذج إجابة.