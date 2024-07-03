كيفية الوقاية من احتشاء عضلة القلب.. احذر الأعراض

احتشاء عضلة القلب هو أحد أمراض القلب الأكثر شيوعًا، بعدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى القلب مما يتسبب في الجلطات الدموية ويؤثر على الجسم بتلف الأنسجة، وما لا يعرفه الكثير من الناس أن هناك عدة أشياء واحتياطات يجب اتباعها لتخفيف الألم.

أسباب احتشاء عضلة القلب

احتشاء عضلة القلب يحدث بسبب انسداد الشرايين المغذية لعضلة القلب، وبحسب حديث الدكتور حسام محمد، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن ذلك بسبب تمزق الصفائح الدموية في القلب، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وأصحاب أمراض السكري والسمنة الفئات الأكثر عرضه.

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أعراض احتشاء عضلة القلب

وأضاف الدكتور «محمد»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن علامات واعراض احتشاء عضلة القلب تتمثل فيما يلي:

ألم شديد في الصدر.

الشعور بنغزة في القلب.

الشعور بالغثيان الشديد.

والتقيؤ بصورة كثيفة.

ضيق النفس.

التعرق الشديد.

علاج احتشاء عضلة القلب

وأوضح أن العلاج يتمثل في الفحص السريري وبالأشعة مع تناول الأدوية التي تحتوي على مادة الهيدروكلوروثيازيد، مع إتباع نظام حياة مختلف للوقاية من الإصابة به، ويتمثل في التالي: