أمراض صمام القلب تزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.. احذر الأعراض

أمراض صمام القلب يحدث على أثرها عدم تدفق الدم داخل القلب بصورة سليمة، والتأثير عليه والإصابة به يسبب خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وهو ما أوضحته دراسة بريطانية بأن الكثير من الأشخاص المصابين بصمام القلب تزداد فرص إصابتهم بالأمراض القلبية والدماغية.

صمام القلب يسبب النوبات القلبية

بعد إجراء فحوصات على عينة من مرضى صمام القلب حوالي خمسة آلاف شخص، وُجد أن 28% منهم يعانون من أمراض النوبات القلبية وتزداد فرص إصابتهم بالسكتات الدماغية، وهو ما أوضحته الدراسة البريطانية، في جامعة كاليفورنيا، وكانت الحالات تزداد أكثر مع تقدم العمر، ما دفع الباحثين إلى اقتراح الفحص المستمر للقلب، لأن مرض الصمام يتحكم في تدفق الدم، لكن علاجه أقل وغير شديد الخطورة كالنوبات القلبية، ويكون بعلاج الموجات فوق الصوتية للقلب، وفقًا لجريدة «الديلي ميل البريطانية».

وبحسب حديث الدكتور حسام محمد، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن علاج صمام القلب بشكل صحيح، يسمح للدم بالسريان الطبيعي، وغير ذلك يعمل على التسرب في الاتجاه الخاطئ، ويجبر القلب على العمل بجهد أكبر وهو ما يسبب النوبات القلبية أو السكتة دماغية أو الأمراض القلبية الأخرى.

أعراض أمراض صمام القلب

وبحسب الدكتور «محمد»، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن علاج أعراض أمراض الصمام، تتمثل في التالي:

ضيق التنفس.

ألم الصدر.

الشعور بالضعف.

الدوار.

شدة الإعياء والتعب.

تورم الكاحل.

خفقان الصدر.

الشعور بألم في الرقبة.

علاج أمراض صمام القلب

وأكد أن المضاعفات تسبب فشل في عضلة القلب والسكتة الدماغية والجلطات الدموية وعدم انتظام ضربات القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة في الكثير من الأحيان، لذلك يجب العلاج دومًا بإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب والقسطرة والمزيد من العلاجات حسب ما يحدد الطبيب المعالج.