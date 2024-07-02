حفلات وفعاليات لمدة 50 يوما.. 5 معلومات عن مهرجان العلمين 2024

على تلك البقعة الساحرة من ساحل البحر المتوسط، حيث تمتزج المياه الزرقاء الصافية بالرمال البيضاء، جعلت منها قبلة سياحية ترفيهية بامتياز، تفتح مدينة العلمين أبوابها أمام العالم على مدار 50 يوما تقدم خلالها مجموعة ضخمة ومتنوعة من الفعاليات التي تخلق أجواء استثنائية يختلط فيها الفن بالثقافة والرياضة والترفيه بالسياحة، بعد ما نجحت في اختبارها الأول العام الماضي وأثبتت للعالم أننا أمام مهرجان ولدا كبيرا.

وكُشف الستار عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان مدينة العلمين والذي شهد مجموعة كبيرة من الفعاليات الهامة، الذي من المقرر أن تنطلق فعالياته في الفترة من 11 يوليو الجاري إلى 30 أغسطس المقبل، وفيما يلي أبرز ملامح الدورة الثانية من فعاليات مهرجان مدينة العلمين في دورته الثانية:

أبرز ملامح الدورة الثانية من مهرجان العلمين

- ينقسم المهرجان إلى 5 مهرجانات، مهرجان الموسيقى والمسرح، مهرجان الطعام، مهرجان الرياضة، مهرجان الترفيه بالإضافة إلى مهرجان نبتة الخاص بالأطفال، والذي يترأسه الفنان أحمد أمين.

- تشهد فعاليات المهرجان إقامة 10 حفلات غنائية لأبرز النجوم المصريين والعرب، من بينهم عمرو دياب، محمد منير، كاظم الساهر، تامر عاشور، ديانا حداد، ويجز، كايروكي، سعاد ماسي وغيرهم.

- يقام ضمن المهرجان 35 فعالية ترفيهية إلى جانب 12 حدثا رياضيا تغطى جانبا كبيرا من الألعاب الجماعية والفردية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية.

- قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيدا للطاقة.

- تخصيص 60% من أرباح المهرجان هذا العام لصالح أشقائنا في فلسطين، بجانب رفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري في فعاليات المهرجان.