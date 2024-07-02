بتكلفة 2 مليار جنيه.. حياة كريمة تنفذ مشروعات خدمية في 13 قرية بأسوان

بدأت قرية الكاجوج في محافظة أسوان استقبال مشروعات خدمية ومرافق أساسية، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من بينها مشروع الصرف الصحي المتكامل الذي تم إعلان بدء التشغيل التجريبي له بعد الانتهاء من تنفيذه، وتشمل هذه المشروعات تكلفة تصل إلى نحو 2 مليار جنيه، ويخدم المشروع 13 قرية في مركزي كوم أمبو ونصر النوبة.

أكبر مشروع صرف صحي

وأعطى محافظ أسوان إشارة البدء للتشغيل التجريبي لأكبر مشروع للصرف الصحي في القرية، بينما تم التشغيل التجريبي في نفس الوقت لأربع محطات أخرى، المدعومة من صندوق تحيا مصر. هذه المحطات تشمل تجميع الصرف من 3 محطات فرعية في المضيق، ومرواو، وكلابشة، بالإضافة إلى تجميع الصرف من قرية قورتة والعلاقي، ثم رفع مياه الصرف إلى محطة المعالجة عبر خط رفع مزدوج بقطر 300 ملم مصنوع من البولي إيثيلين عالي الكثافة HDPE.

تشمل القرى المستفيدة من المشروع قرى الكاجوج، المضيق، أبو هور، جرف حسين، ماريا، العلاقي، قورتة، مرواو، قرشة، سلوا قبلي، سلوا بحرى، والشبيكة، حيث يستفيد منها أكثر من 81 ألف نسمة.

جهود تحسين البنية التحتية

ومن مشروعات حياة كريمة في محافظة أسوان، إنشاء محطة معالجة وبرك أكسدة بطاقة 3 آلاف متر مكعب يومياً، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%، بالإضافة إلى محطة الرفع التي تم الانتهاء من تسليمها بشكل أولي.

كما يتضمن المشروع شبكة انحدار بطول 25 كيلومترا بنسبة تنفيذ 75%، وتوسعات في معالجة ميكانيكية بطاقة 5 إلى 10 آلاف متر مكعب يومياً بنسبة تنفيذ 25%، مع خطة للانتهاء منها في ديسمبر القادم. وتم أيضاً إنشاء خط السيب بطول 6.4 كيلومتر على مصرف مخر سيل وادي النقرة الرئيسي بنسبة 100%.

يُعد هذا المشروع الضخم جزءا من الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات السكان في إطار مبادرة «حياة كريمة».