محافظ الجيزة: 65 جنيها قيمة متر التصالح في مخالفات البناء بالقرى

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تقرر توحيد سعر متر التصالح بكافة القرى في المحافظة بقيمة 65 جنيهًا للمتر الواحد، وهو الحد الأدنى الذي نص عليه القانون وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالي القرى وتحفيزا لهم للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.

تقديم التيسيرات أمام المتقدمين على طلبات التصالح

وأكد محافظ الجيزة تقديم كافة التيسيرات المتاحة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتشديد علي مسؤولي المراكز التكنولوجية بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين واستلام الملفات للتيسير عليهم.

وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة، شهدت إقبالًا كبيرا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقاً للقانون الجديد وذلك بعد استيفاء المستندات اللازمة لعميلة التصالح، مؤكدا تقديم كافة التيسيرات المتاحة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

سرعة الانتهاء من إجراءات التصالح

وتُهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة.