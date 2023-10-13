«جدعنة المصريين».. أحمد فايق يعلن جمع مليوني دولار لزراعة جهاز هضمي لطفل

أعلن الإعلامي أحمد فايق، عن جمع مبلغ 2 مليون دولار، لإجراء عملية للطفل مصطفى وليد، الذي يحتاج إلى زراعة جهاز هضمي بالكامل، وعرض برنامج «مصر تستطيع» قصته في وقت سابق.

تكلفة العملية 2 مليون دولار

وقال فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، «مصطفى وليد، طفل يحتاج إلى زراعة جهاز هضمي بالكامل، وتكلفة العملية كانت تحتاج إلى 2 مليون دولار، والمصريين الحمد لله بجدعنتهم وشهامتهم استطاعوا جمع المبلغ وإجراء زراعة كاملة للجهاز الهضمي لمصطفى على يد الجراح العالمي المصري كريم أبو المجد رائد زراعة الأمعاء على الصعيد العالمي».

وأوضح أن هذه العملية يمكن أن يتم إجراؤها في مصر وبتكلفة أقل، لكن للأسف موضوع نقل الأعضاء من متوفى لم يطبق في مصر، متابعا: «مش عارف ليه الموضوع ده لحد دلوقتي متوقف».

وأشار إلى أن نقل الأعضاء، أمر هام للغاية لإنقاذ حياة ناس كثيرة، كما أن هناك طبقة في مصر تسافر مع أولادها لإجراء مثل هذه العمليات في الخارج، ومن ثم هناك مليارات تخرج خارج البلاد.

تفعيل التبرع بالأعضاء

وطالب المسؤولين بتفعيل التبرع من متوفى، مع إيجاد الضمانات كلها لذلك، خاصة أن الأزهر الشريف أوضح أن الموضوع من الناحية الدينية ليس به أي ممانعة.