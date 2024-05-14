أنواع القروض في البنوك.. 4 حالات يجب الحذر منها قبل الحصول على تمويل

تتيح البنوك المصرية أنواعًا مختلفة من القروض للأفراد، وتختلف هذه الأنواع بناءً على غرض القرض وشروطه ومتطلباته، ويقدم الخبير المصرفي وليد عادل عبر جريدة «الوطن» الأنواع الشائعة للقروض الشخصية والفوائد، وحالات يجب الحذر منها عند الحصول على تمويلات.

قرض السيارة

وهو قرض يتم منحه لشراء سيارة جديدة أو مستعملة، ويتم تحديد شروطه عادة من قبل البنوك أو شركات التمويل، ويجري سداده على مدى فترة زمنية محددة مع فوائد القرض.

القرض العقاري

يمنح لشراء منزل أو تمويل عقاري ويكون العقار أحيانا ضمانًا للقرض، وعادة ما يتم سداده على مدى فترة طويلة تصل إلى عدة عقود.

قرض التعليم

وهو قرض يتم منحه لتمويل تكاليف التعليم العالي مثل رسوم الجامعة والمصروفات والإقامة، ويمكن أن يكون هذا القرض مدعومًا من قبل الحكومة، أو يتم منحه من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بحسب وليد عادل.

قرض الاستهلاك

هو قرض يمنح لتمويل الاحتياجات الشخصية والأسرية، مثل شراء الأثاث، وتمويل العطلات، وشراء الأجهزة الإلكترونية ويتم سداده عادة على مدى فترة قصيرة متضمنًا الفوائد.

القرض الشخصي

يمنح هذا النوع من القروض لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة أو الاستهلاكية أيضا، مثل إصلاحات منزلية طارئة أو شراء سلع منزلية، ويكون غالبًا دون ضمانات، أو بضمانات وبفترة سداد قصيرة أو متوسطة.

وشرح الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن شروط القروض وفوائدها تختلف بين البنوك والمؤسسات المالية، وقد يتم تطبيق متطلبات معينة للحصول على القروض بناءً على تقييم الائتمان والدخل الشخصي لذا ينصح بالتحدث مع مستشار مالي، أو الاتصال بالبنوك والمؤسسات المالية للحصول على مزيد من المعلومات، وتفاصيل القروض المتاحة.

وأضاف «عادل» أن هناك بعض الحالات التي ينصح فيها عدم التوجه للحصول على قرض، ومن بين هذه الحالات:

عدم القدرة على سداد الديون

إذا كان لديك مشاكل مالية ولا تستطيع تحمل المزيد من الديون، فقد يكون من الأفضل تجنب الحصول على قرض إضافي، حيث قد يؤدي تحمل المزيد من الديون إلى زيادة الضغط المالي، وتفاقم المشاكل المالية.

عدم وجود خطة للاستفادة من القرض

إذا كنت تفكر في الحصول على قرض دون وجود خطة واضحة للاستفادة من الأموال المستلمة، فقد يكون من الأفضل تأجيل القرض، ويجب أن يكون هناك هدف محدد وخطة واضحة لاستخدام الأموال المستلمة، وضمان أن القرض سيساهم في تحقيق هذا الهدف.

فوائد القرض مرتفعة جدًا

إذا كانت فوائد القرض مرتفعة بشكل ملحوظ، فقد يكون من الأفضل تجنب الحصول على القرض، إذا كان بإمكانك الانتظار وتحسين الائتمان الخاص بك، أو البحث عن خيارات أخرى بفوائد أقل.

ضعف التخطيط المالي الشخصي

إذا كنتَ لا تملك تخطيطًا ماليًا سليمًا وتعاني من عدم القدرة على إدارة أموالك بشكلٍ فعّال، فقد يكون من الأفضل تأجيل الحصول على القرض، حيث يؤدّي سوء إدارة المال إلى مشكلات أكبر في المستقبل وتفاقم الديون.

وأشار «عادل» إلى أنه يجب أن يتم اختيار القروض بعناية، وتقييم الحاجة الفعلية للقرض وقدرتك على سداده والتخطيط المالي العام الخاص بك، مضيفًا أنه إذا كان هناك أي شك أو تردد، فمن الأفضل استشارة مستشار مالي للحصول على نصيحة مهنية قبل اتخاذ أي قرار.