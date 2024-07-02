«يوسف» طبيب يعالج المرضى غير القادرين حتى في الحج: «دعوتهم بالدنيا»

منذ سنوات كثيرة اعتاد الدكتور يوسف عبدالعزيز النجار، استشاري الحميات والكبد والجهاز الهضمي، أن يقدم نموذجا طيبا لأخلاق المصريبن، إذ يخصص جزءا كبيرا من وقته لاستقبال الحالات غير القادرة وتوقيع الكشف عليها مجانا داخل عياداته بالإسكندرية ومطوبس بكفر الشيخ، ليعرفه غير القادرين ومحدودي الدخل عن ظهر قلب، فهو لا يتأخر عن تقديم الخدمات والاستشارات الطبية المجانية للجميع سواء داخل مصر أو في سفرياته خارج الوطن.

طبيب يخصص جزء من وقته لعلاج المرضى مجانا

«بعمل واجبي واللي فيها لله دايما كسبانة، وتخصيصي جزء من واجبي للاستشارات المجانية، ليس تعطفا بل هو واجب كل طبيب تجاه بلده»، كلمات عبر بها الدكتور يوسف النجار عن سعادته بتقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن ما يفعله هو شيء أساسي لدعم غير القادرين أو المواطنين الذين يحتاجون لاستشارات عاجلة في أوقات كثيرة.

لم ينس «النجار»، واجبه تجاه أبناء بلده أثناء تأديته مناسك الحج لهذا العام، فرغم أنه ليس من بين أعضاء البعثة الطبية الرسمية، إلا أنه قّدم العديد من الخدمات الطبية المجانية للحجاج، كما وّفر الأدوية لهم: «المصري هو المصري سواء داخل البلد او خارجها، بل في الخارج لازم يكون سفير لبلده في الجدعنة والإنسانية واللي عملته في الحج ده واجبي تجاه أبناء وطني».

«النجار» يداوي آلام الحجاج المصريين: «دعوتهم بالدنيا»

ساعات كثيرة قضاها استشاري الحميات والكبد والجهاز الهضمي، متنقلا بين أماكن إقامة الحجاج والمعتمرين، إذ استطاع مداواة مرضهم مجانا: «كانت الناس بتطلبني في نص الليل ومكنتش بتأخر عليهم، لأن دا واجبهم عليا وخاصة في الغربة، كنت بروح أداوي آلامهم واكتب ليهم العلاج اللازم ولو متوفر معايا كنت بصرفه ليهم، حتى في وقت تأدية المناسك كنت بعالج الناس من الإجهاد الحراري وضربات الشمس».

دعوة المواطنين لـ«النجار»، ربما كانت سببا في سفره لأداء مناسك الحج هذا العام بحسب تعبيره: «السنة اللي فاتت في وقت الحج كنت بدعي ربنا أكون من بين الحجاج وكان المرضي بيدعولي وربما ربنا استجاب لدعوات أحدهم، علشان كدة متاخرتش عن علاجهم أثناء سفري إلى السعودية ودعواتهم عندي بالدنيا وما فيها».