«التضامن» في أسبوع.. توزيع 60 طن لحوم وإطلاق مبادرة «الأب القدوة»

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي، استعرضت خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 21 يونيو إلى 26 يونيو 2024.

السبت 22 يونيو:

- في إطار لجنة إدارة أزمة وفاة الحجاج غير المسجلين برئاسة دولة رئيس الوزراء، وزيرة التضامن تشارك وتستعرض نتائج حج الجمعيات الأهلية وسبل تأمين الحجاج من سفرهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

- القباج تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، وتعلن وصول عدد المستفيدين من النفقة إلى 512.000 مستفيد بأحكام قضائية، بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه منذ نشأته.

- بالتنسيق مع مؤسسسة العربي لتنمية المجتمع، التضامن الاجتماعي تطلق فعاليات النسخة الثانية لمبادرة «الأب القدوة» في إطار الاحتفال بشهر الأسرة والتربية الإيجابية.

الأحد 23 يونيو:

- القباج تجتمع وفريق عمل «بالوعي... مصر بتتغير للأفضل»، لاستعراض خطة عمل المبادرة في مراكز البرنامج الرئاسي «حياة كريمة» في 14 محافظة.

- برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية يستكمل تدريباته في محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والشرقية، بالتعاون مع برنامج «أسرة» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان «الصحة والتنمية المستدامة» بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والسكان.

- تحت شعار «التربية الإيجابية... مشاركة»، التضامن الاجتماعى تنظم 26 ندوة بمشاركة 6000 أسرة على مستوى 12 محافظة من محافظات الجمهورية فى شهر يونيو 2024.

الثلاثاء 25 يونيو:

- القباج تترأس اجتماع اللجنة العليا للخدمة العامة لمناقشة أهم قضايا مكلفات الخدمة العامة وتعظيم الاستفادة منهم، وتوظيف قدراتهم لسد العجز الوظيفي في بعض الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.

- تنفيذاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء، التضامن تكثف التعاون مع مصلحة الجمارك لتقصي سبل حوكمة استيراد سيارات ذوي الإعاقة، وتوجيه مزايا ذوي الإعاقة فقط لمستحقيها.

- الإعلان عن استفادة 2000 أسرة من القوافل الطبية متعددة التخصصات في محافظة القليوبية، في تعاون مثمر بين مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة راعي مصر للتنمية.

- وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تنجح فى تمويل 10,500 مشروعًا متناهي الصغر بإجمالي 133 مليون جنيه في قرى حياة كريمة بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر.

الأربعاء 26 يونيو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التسجيل للعارضين الراغبين في الاشتراك بمعرض "ديارنا"مارينا بالساحل الشمالي، بإجمالي 350 عارضا، وتتابع التجهيزات النهائية لانطلاق المعرض فى 5 يوليو 2024.

- التضامن الاجتماعي تنفذ أولى برامجها التدريبية المتطورة للقيادات النسائية الشابة بالوزارة تحتعنوان «رحلة التميز النسائي» بهدف رفع مهاراتهن تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من توزيع 60 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف في إطار تنفيذ مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام.

- بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، وترسيخاً لمبادىء الرعاية البديلة، التضامن الاجتماعي تختتم سلسلة الورش التدريبية بعنوان «ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة» لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.