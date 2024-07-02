ولادة في لجنة ثانوية عامة.. آلام المخاض تفاجئ «ياسمين» في امتحان الإنجليزي

صرخات متكررة أطلقتها طالبة ثانوية عامة داخل اللجنة، أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم، بعدما حاولت جاهدةً التغلب على آلامها، وفشلت في السيطرة على المخاض، إذ فاجأتها آلام الولادة، وبدأت في الصراخ في آخر ربع ساعة من الامتحان، فيما هرعت سيارة الإسعاف إلى اللجنة، ونقلتها إلى أقرب مستشفى لاستكمال عملية الوضع.

وأجرى الأطباء عملية ولادة عاجلة (قيصرية) لطالبة الثانوية العامة، واطمأنوا عليها وعلى صحة طفلتها، أنهما كلاهما في حالة صحية جيدة.

آلام الولادة تداهم طالبة ثانوية عامة

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إخطارًا يفيد إصابة طالبة تدعى ياسمين عزمي فتحي عزمي، 19 سنة ومقيمة الروبيات، بآلام الولادة أثناء أدائها امتحان اللغة الأجنبية الأولى ضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 داخل لجنة طامية الثانوية بنات، في تمام الساعة 11:45 أي قبل انتهاء الامتحان بنحو 15 دقيقة.

نقل الطالبة لمستشفى طامية

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّه جرى استدعاء سيارة الإسعاف على الفور، ونقل الطالبة إلى مستشفى طامية المركزي لاجراء عملية ولادة لها.

الأم وطفلتها بصحة جيدة

من ناحيتها كشفت مستشفى طامية المركزي في بيان لها، إنّه تم إجراء عملية ولادة قيصرية للأم وأنجبت فتاة، وكلتاهما بصحة جيدة، وأنّهما خرجا من المستشفى بعد الاطمئنان عليهما.

وأدى 19 ألف طالب بمحافظة الفيوم، امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم الثلاثاء لمدة 3 ساعات بدءًا من 9:00 صباحًا وحتى 12:00 مساءً.