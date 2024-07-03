معلومات عن كويكبات الفئة الخطرة بعد اكتشاف MK 2024 قرب الأرض

دائمًا ما تثير الكويكبات بأحجامها المختلفة اهتمام العلماء والمستكشفين نظرًا لاقتراب العديد منها من الكوكب الأرضي، وهو ما حدث مؤخرًا، بعد اقتراب كويكب MK 2024 - الذي صنفه العلماء من فئة الكويكبات الخطرة من الأرض على مسافة قريبة.

التقاط صور كويكب MK 2024

وحسب ما وثق مركز الفلك الدولي، فقد تم نشر صور حصرية لكويكب MK 2024 أثناء مروره بالقرب من الأرض، حيث تم التقاط تلك اللقطات عبر مرصد الختم الفلكي من صحراء أبو ظبي، حيث يعود تاريخ اكتشافه لمنتصف يونيو من العام الجاري.

وظهر الكويكب على هيئة نقاط تتحرك بين النجوم حيث تم رصده على أقرب مسافة بينه وبين الأرض التي بلغت 259 ألف كيلومتر فقط.

ما هي فئة الكويكبات الخطرة؟

بالتزامن مع تصنيف كويكب MK 2024 من كويكبات الفئة الخطرة، نستعرض في التقرير الآتي أبرز المعلومات عنها وفق موقع «cneos» العالمي.

يتم تعريف الكويكبات الخطرة المحتملة «PHAs» حاليًا بناءً على البيانات والمعلومات التي تقيس قدرة الكويكب على الاقتراب بشكل خطير من الأرض، فـ على وجه التحديد، تعتبر جميع الكويكبات التي تبلغ مسافة تقاطع مدار الأرض الأدنى 0.05 وحدة فلكية أو أقل وقدرة مطلقة، بعبارة أخرى هي الكويكبات التي لا يمكنها الاقتراب من الأرض أي أقل من 0.05 وحدة فلكية، وهو ما يعادل حوالي 7480 ألف كم، لذا فإنه تم وصف كويكب MK 2024 بالخطر نظرًا لاقترابه الشديد من الأرض.