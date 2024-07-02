محافظ قنا يعلن قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض.. تعرف على شروط التقديم

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024- 2025، بمدرسة التمريض بنين وبنات بقنا ، مشيرًا إلى أنه سيجري قبول (25-30) طالبا وطالبة بالمدارس التالي: «قنا – قوص – نقادة – دشنا – الوقف - نجع حمادي – فرشوط – أبو تشت».

شروط التقديم في مدارس التمريض بقنا

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن شروط التقديم في مدارس التمريض بنين وبنات 2025 ، تتضمن الآتي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك

- مدة الدراسة ثلاثة سنوات يعقبها دراسة إجبارية لمدة عامين بالمعهد الفني الصحي

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الحديث لنفس العام ( الشهادة الإعدادية - مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى - ثانية ) للعام الدراسي 2024 بحد أدنى 276 درجة

- مدرسة أبو تشت سينزل بالمجموع إلى 270 درجة في حالة عدم الإقبال

- أن يكون الطالب من أبناء نفس المحافظة ونفس المركز، وحاصل منها علـى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024

6 - في حالة عدم حصول الطالب على شهادة اتمام التعليم الأساسي ( من الصـف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي ) من محافظة قنا والحصول على الصـف الثالث الإعدادي فقط من محافظة قنا - عليه إحضار الشهادة الإعدادية الحاصـل عليها من محافظة قنا وإحضار ما يفيد من المستندات الآتية :-

- بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة من نفس المحافظة بتاريخ اصدار سابق ثلاث سـنوات على الأقل .

- شهادة ميلاد الطالب / ة .

(7) - يتم القبول لأعلى المجاميع للطلاب المتقدمين ومن ثم يتم تحديد الحد الأدنى للقبول للملتحقين بعد الانتهاء من أعمال التنسيق وكافة الاختبارات اللازمة والكشف الطبي ولكل مدرسة على حدى .

(8) - عدم جواز نقل الطالب / ة من محافظة لأخرى أو من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة .

(9) - أن يكون الطالب / ة خالٍ من العيوب الخلقية وحسن المظهر مع سلامة النطق .

(10) - ضرورة اجتياز الطالب / ة لاختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على ( 7 ) درجات كحد أدنى من الدرجة النهائية البالغة (10) ( عشر درجات في كل منهما لاجتياز الاختبار).

(11) اجتياز اختبار معارف الحاسب الآلي بنسبة نجاح 70% .

(12) لا يعتبر الطالب / ة مقبولا إلا بعد اجتياز كشف الهيئة ويشمل :-

( اختبار نفسي - لباقة - سرعة رد الفعل - حسن المظهر - معلومات عامة - خلوه من العيوب الخلقية - سلامة النطق - قوة الملاحظة - مهارات التواصل - التناسق بين الطول والوزن ) بواسطة اللجنة المشكلة.

(13)ضرورة اجتياز الطالب / ة الكشف الطبي واختبار المخدرات بواسطة القومسين الطبي .

(14) - لا يعتبر الطالب مقبول إلا بعد اجتياز كل الاختبارات السابقة واعلان النتيجة رسـميا.

(15) - يتم القبول لأعلى المجاميع وحسب كثافة الفصول المحددة بواسطة وزارة الصحة والسكان .

(16) - يتم توقيع الإقرارات المرفقة بملف التقديم بواسطة ولي أمر الطالب / ة ذاتها إذا لـزم الأمر.

حرصا على عدم حدوث تجمعات تستلم الملفات للعام الدراسي الجديد ،وتقسم الدرجات للشرائح طبقا لأعلى المجاميع كالآتي :

- استيفاء بيانات التقديم بتعبئة البيانات المطلوبة وتوقيع الإقرارات وإضافة الأوراق.

المستندات المطلوبة في مدارس التمريض بقنا

أولا : الحاصلون على مجموع من 280 درجة إلى 279 درجة ، يومى الاثنين والثلاثاء 8 ،9 يوليو 2024

ثانيا : الحاصلون على مجموع من 278 درجة إلى 276 درجة ، يومى الأربعاء والخميس 10، 11 يوليو 2024

ثالثا : ويوم الأحد 14 يوليو 2024 للمتخلفين عن المواعيد السابقة

(18) - سحب وتقديم الملفات عن طريق ولى الأمر أو الطالب /ة والتقديم للمدرسة التابع لها المركز الحاصل الطالب/ة منه على الشهادة الاعدادية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أن المستندات المطلوبة للتقديم تتضمن ( شهادة الميلاد أصل + صورة ضوئية منها - أصل الشهادة الإعدادية + 2 صورة ضوئية منها - صورة ضوئية من الشهادة الابتدائية ومستخرج رسمي منها - عدد 10 صور شخصية حديثة - بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب أو الطالبة – صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر) .