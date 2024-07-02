«إعداد القادة» يعلن إطلاق مسابقة لإنتاج فيلم تسجيلي عن تاريخه.. شروط الاشتراك

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات الطلابية والمسابقات؛ بهدف صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم واستغلال طاقات الشباب وتنمية الإبداع والابتكار لديهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

فيلم تسجيلي لتاريخ معهد إعداد القادة

وفي السياق ذاته أعلن معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام مدير المعهد ومستشار الوزير للأنشطة الطلابية، إطلاق مسابقة حول إعداد فيلم تسجيلي لتاريخ معهد إعداد القادة، وذلك لجميع طلاب الجامعات والمعاهد؛ بهدف إشراك الطلاب في أعمال جماعية تُساهم في تنمية الوعي لديهم وصقل مهاراتهم واكتشاف مواهبهم المختلفة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأوضح الدكتور كريم همام أن إطلاق المسابقة يأتي في ضوء تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة على المستويات المختلفة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، وذلك لدعم وتوظيف طاقات الشباب وزيادة الوعي بالقيم السامية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لإعداد جيل قادر على البناء والإبداع والابتكار، عن طريق المُساهمة الفاعلة في تطوير المحتوى الإيجابي بطرق مُبتكرة من خلال الأفلام القصيرة التي تأخذ انتشارًا واسعًا عبر شبكات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

شروط الاشتراك في المسابقة

وجاءت شروط التقدم للمسابقة على النحو التالي:

1- يقوم الطلاب بعمل فيديو واحد مدته لا تزيد عن 5 دقائق.

2- يشترط أصالة الفيديو «من وحي خيال الطلاب»، بحيث لا يشتمل على مقاطع مُقتبسة من الإنترنت، وفي حالة ثبوت ذلك يتم استبعاد الفيديو.

3- ألا يزيد فريق عمل الفيلم عن 5 طلاب.

4- يُشترط ألا تقل جودة العمل المُشارك عن«FULL HD».‏

5- آخر موعد لتقديم الأعمال المُشاركة سيكون يوم الأربعاء 31 يوليو الجاري.

6- تُسلم الأعمال على فلاش ميموري أو CD يحمل بيانات الطلاب والكليات والرقم القومى ورقم التليفون.

تسليم الأعمال المشاركة في المعهد

وسيتم تسليم الأعمال بمقر معهد إعداد القادة لتقييم الأعمال المتنافسة، وفي حالة رغبة الطلاب في التصوير يمكن التوجه إلى مقر معهد إعداد القادة وذلك أثناء أوقات العمل الرسمية، ولكن دون استخدام فيلم تم عرضه من قبل وبثه عبر أي من شبكات التواصل، مع العلم أنه سيتم اختيار أفضل ثلاثة مراكز؛ لتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع وأن يكونوا قدوة لزملائهم.