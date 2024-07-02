من هو المستشار عدنان الفنجري وزير العدل الجديد؟

يتولى المستشار عدنان الفنجري وزارة العدل في الحكومة الجديدة خلفا للمستشار عمر مروان، على أن يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة.

رئيس محكمة استئناف الإسكندرية

عدنان الفنجري، تولى العديد من المناصب ومنها منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومشهود له بالكفاءة ويتمتع بقبول كبير داخل المنظومة القضائية كما يعرف عنه الانضباط الكبير

كما تولى المستشار عدنان الفنجري منصب النائب العام المساعد، ومدير التفتيش القضائي للنيابات عام 2006 بقرار صادر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال في عهد الجماعة الإرهابية.

واختص عدنان وقتها بتلقي البلاغات وإصدار قرارات الإحالة والتصديق عليها وإدارة المكتب الفني حتى تم تعيين نائب عام آخر.

تقييم أعضاء النيابة العامة

كما تولى المستشار عدنان فنجرى تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات، ومن ثم الوقوف على جديتهم ونشاطهم فى العمل، وعلى أساس ذلك إعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتى يتم اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.

شارك الفنجري في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، أبرزها المؤتمر السنوي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي لأجهزة مكافحة الفساد «IAACA».