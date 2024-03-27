بالأسماء.. رئيس النيابة الإدارية يكرم مدير وأعضاء المكتب الفني بالهيئة

كرم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مدير وأعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ وذلك في ضوء تحقيق المكتب الفني لرئيس الهيئة لنسبة إنجاز غير مسبوقة للإحصائية السنوية للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت 100%.

وحرص المستشار الدكتور عبد الله قنديل، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، على توجيه الشكر للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة؛ لدعمه المتواصل لأعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ والذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز.

إهداء درع المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات

وحثَّ الأعضاء على الاستمرار في بذل الجهد، مؤكدًا في ختام كلمته أهمية المحافظة على هذا الإنجاز غير المسبوق الذى تم تحقيقه بالعمل الدؤوب والمتميز لكافة الأعضاء، كما تفضل بإهداء درع المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة.

رئيس الهيئة يوجه الشكر للأعضاء

ووجه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، الشكر لكل أعضاء مستشاري النيابة الإدارية أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ لتحقيق هذا الانجاز غير المسبوق، مؤكداً على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.

وعقب ذلك كرم المستشار حافظ عباس المستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، ثم كرّم أعضاء المكتب:

المستشار محمد محمد حامد عبد الله نائب رئيس الهيئة.

المستشار محمد خليل الشناوي نائب رئيس الهيئة.

المستشار محمد عبد الهادي عمر إسماعيل نائب رئيس الهيئة.

المستشار هشام أحمد عبد الرازق نائب رئيس الهيئة.

المستشار عبد الحكيم محمد عبد الحكيم نائب رئيس الهيئة.

المستشار أحمد محمد على الطباخ نائب رئيس الهيئة.

المستشار الدكتور أحمد طه إبراهيم حسن الشعار نائب رئيس الهيئة.

المستشارة إيناس محمد عبد الكريم علي نائب رئيس الهيئة.

المستشار عثمان عفان عثمان إسماعيل.