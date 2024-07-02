وظائف جديدة في بنك مصر 2024 للخريجين.. اعرف التخصصات والشروط

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على منصة التوظيف «لينكد إن»، وظائف خالية في مجال إجراء العمليات المالية والتأكد من صحتها، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل في المجال المصرفي من الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة من الشباب الخريجين من كليات التجارة، وما يعادلها من شهادات دراسية.

وأوضح بنك مصر التفاصيل الخاصة بوظائف بنك مصر 2024، ونرصد الشروط والتخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى مسؤوليات الوظائف المطلوبة.

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2024

- يكون المرشح مسؤولاً بشكل أساسي عن بناء وإدارة العلاقات مع عملاء الشركات المالية غير المصرفية.

- إدارة علاقات العملاء من البداية إلى النهاية، بما في ذلك بناء الاتصالات والتأهيل وإعداد العروض وتنفيذ المعاملات والمراقبة.

- العمل كنقطة اتصال مركزية للعملاء وتقديم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية بالتعاون مع شركاء المنتج ذوي الصلة.

- التأكد من تقديم طلبات ائتمانية عالية الجودة، وتقديمها في الوقت المحدد وبما يتماشى مع سياسات وإجراءات البنك.

- قيادة وتدريب الأعضاء الصغار في الفريق لرفع مستوى قدراتهم.

- العمل كمستوى دفاع أول للبنك.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر 2024

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر 2024 حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة.

- أن يكون لديه خبرة بحد أدنى 8 سنوات في مجال ذات الصلة في البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية أو الخدمات المصرفية للشركات.

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر 2024 خلفية ائتمانية صلبة.

- أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً وتحدثاً.

- أن يكون حاصل على شهادة دورة الائتمان أمر لا بد منه.

المهارات المطلوبة

- إدارة العلاقات القوية.

- التفكير الاستراتيجي.

- أن يكون لديه مهارات العرض الجيد.

- أن يكون لديه الإدارة الجيدة للموقف.

- الإدارة الجيدة للموقف.

- أن يكون لديه المهارات القيادية مثل الإشراف والتفويض وحل المشكلات.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2024 الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم.