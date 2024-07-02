وظائف شاغرة لـ50 محاسبا في إحدى الشركات الكبرى.. بشرط الخبرة من 3 إلى 5 سنوات

أعلنت إحدى الشركات الكبرى عبر موقع توظيف مصر عن حاجتها لـ50 محاسبًا «مالي - وقانوني»، وذلك للعمل في أحد فروعها بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة الجديدة ولكن بشرط الخبرة.

وأوضحت الشركة عبر موقع توظيف مصر أنَّ الوظائف لخريجي كليات التجارة أو ما يعادلها من الجنسين، إذ سيتمّ التعين مباشرة ولكن بشرط خبرة بين 3 إلى 5 سنوات على الأقل.

شروط وظائف الـ50 محاسبًا

ووفقًا لموقع توظيف مصر، فإنَّ شروط الالتحاق بالوظائف المعلنة جاءت كالتالي:

- يجب أنّ يتمتع المتقدم بقدرة على العمل ببرامج المحاسبات المعتمدة، وهي البرامج المعتمدة في الشركات الكبرى والهيئات الاستثمارية.

- التعامل السريع والدقيق مع المعاملات المالية المختلفة.

- يمتلك المتقدم مهارات تواصل جيدة مع زملائه والعملاء.

- يجيد اللغة الإنجليزية.

- يفضل أنّ يكون المتقدم للوظائف من سكان أكتوبر أو القاهرة الجديدة أو مدينة الشيخ زايد أو المناطق المجاورة.

- السن لا يقل عن 30 عامًا ولا يزيد على 43 عامًا.

- أن يكون ملمًا بالعمل على أجهزة الكمبيوتر الحديثة خاصة برامج (مايكروسوفت - أوفيس).

طرق التقديم لوظائف الـ50 محاسبًا

التقدم للوظائف المعلنة سيكون إلكترونيًا فقط وذلك عبر هذا الرابط الإلكتروني، أو إرسال السيرة الذاتية عبر تطبيق واتس آب من خلال هذا الرقم 01006633464.