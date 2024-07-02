وظائف شاغرة في إحدى الشركات برواتب تصل لـ30 ألف جنيه.. رابط التقديم

كشف موقع «توظيف مصر»، عن حاجة مجموعة «شركة المنصور» إلى موظفين للعمل لديها في مجالات الإدارة والمبيعات الداخلية، وذلك برواتب مجزية تصل إلى 30 ألف جنيه، وفق لنوع الوظيفة والخبرة المتوفرة.

متطلبات الوظائف

تختلف متطلبات كل وظيفة عن الأخرى، ولكن بشكل يجب أن يتوفر في المتقدم الشروط التالية:

الحصول مؤهل متوسط لوظائف المبيعات وعلى مؤهل عالٍ للوظائف الإدارية.

خبرة فى الشركات الصناعية 15 سنة على الأقل لمن يتقدم في الوظائف الإدارية.

خبرة فى تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات، لمن يتقدم في الوظائف الإدارية.

العمل مابين الادارة الرئيسية بالمهندسين والمصنع بالعاشر من رمضان، لمن يتقدم في الوظائف الإدارية.

مميزات الوظائف

يحصل المقبول بإحدى تلك الوظائف على رواتب مجزية تصل إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة على عدد من المميزات الأخرى، أهمها التأمينا الاجتماعية.

التقدم للوظيفة

ويمكنك التقديم على إحدى تلك الوظائف من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وتسجيل الدخول في الموقع ثم إدخال البيانات المطلوبة.