جوري بكر تعلن عودتها لزوجها بعد شهر ونصف من الانفصال

أعلنت الفنانة جوري بكر عودتها لزوجها بعد الانفصال عنه في 17 مايو الماضي، وذلك من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع «إنستجرام».

وكتبت جوري بكر عبر حسابها بصورة لها مع زوجها: «تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو ابني وأتمنى الناس تدعيلنا بالسعادة والبركة».

كانت جوري أعلنت انفصالها بتدوينة قالت فيها: «ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله».