طرق تساعد الأطفال على النوم بمفردهم داخل الغرفة.. هيتعلموا بسرعة

نوم الطفل في غرفته بمفرده لم يكن أمرا سهلا على الكثيرين، فهناك بعض الأطفال الذين لا يستطيعون النوم بمفردهم داخل الغرفة الخاصة بهم نتيجة تعلقهم بأمهاتهم، الأمر الذي قد يسبب إرهاقا للعديد من الأمهات، ما يجعلهن يبحثن عن طرق مختلفة تساعدهن على تدريب أطفالهن على النوم بمفردهن داخل الغرفة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كيفية تدريب الطفل على النوم بمفرده داخل الغرفة دون الشعور بالخوف أو القلق.

طرق تساعد الأطفال على النوم بمفردهم داخل الغرفة

هناك العديد من الطرق التي تساعد الأمهات على تدريب أطفالهن على النوم بمفردهم داخل الغرفة ومنها التأكد من أن الطفل يحصل على قسط كاف من النوم، لتجنب العواقب السلبية للإرهاق الشديد، لذلك من الضروري أن يتم وضع جدول نوم ثابت ومناسب لعمر الطفل، أي أن يتم تحديد عدد ساعات النوم الخاصة به وفقا لما ذكرته موقع «parents».

التأكد من رغبة الطفل في النوم بمفرده داخل الغرفة

يجب على الأمهات أيضا التأكد من أن الطفل الصغير ليس متعبا، وأيضا يجب التأكد من أن الطفل يكون لديه رغبة في التواجد في غرفته، لأن نوم الطفل في غرفة مظلمة قد يكون أمرًا مخيفًا، خاصة إذا كان متعلقا بوالدته، ومعتادًا على سماع صوت الأم أو دقات قلبها، فيمكنك محاولة استخدام جهاز الضوضاء البيضاء لمساعدته على الاسترخاء.

تهدئة الطفل

ولتعليم الطفل النوم بمفرده في الغرفة، يجب على الأم تقليل تواجدها معه، حيث بمجرد أن يتم تهدئة الطفل، يجب عليها أن تقلل تواجدها معه، وتنتقل للجلوس على بالقرب من باب غرفة طفلك لبضعة أيام بدلاً من ذلك أثناء وقت النوم وأي استيقاظ في منتصف الليل وبالتالي يتعود الطفل على النوم بمفرده.