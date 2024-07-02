مذكرة مراجعة مادة الجغرافيا للثانوية العامة.. مش هيخرج عنها الامتحان

يستعد طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية لخوض امتحان الجغرافيا، المقرر عقده السبت المقبل، من خلال تجميع أهم الأسئلة المتوقعة في المادة ومراجعتها بتركيز، لتحقيق التفوق والنجاح، لذا نستعرض مراجعة نهائية شاملة وملخصة لمنهج مادة الجغرافيا، قدمها مدرس أول جغرافيا سياسية كحلاوي فتحي محمد، لـ«الوطن»، لمساعدة الطلاب على الإلمام بأهم أجزاء المنهج.

أسئلة امتحان الجغرافيا

يذكر أن عدد أسئلة امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالًا منها 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد، وزمن الإجابة 3 ساعات، على أن توزع الـ60 درجة على عدد الأسئلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه لا يجب أن يختار طالب الثانوية العامة أكثر من إجابة، لأن الإجابة تعتبر خطأ فى هذه الحالة، وفى حالة تظليل دائرة بالخطأ يتم عمل علامة × على الدائرة الخطأ وتظليل الدائرة الصحيحة فقط، على أن يبدأ الطالب بالإجابة عن أى سؤال، ولكن يجب التأكد من ترقيم الإجابة وتطابقها مع رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.