من هو الدكتور هاني سويلم وزير الري؟.. عضو الفريق المفاوض لسد النهضة

أكدت مصادر مطلعة، استمرار الدكتور هاني سويلم في منصبه كوزير للموارد المائية والري، بالتغيير الحكومي الجديد، الذي تؤدى يمنيه الدستورية غدا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

تاريخ الدكتور هاني سويلم

وفقا للسيرة الذاتية للدكتور هاني عاطف نبهان سويلم، الذي تولى منصب وزير الموارد المائية والري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ عام 2022، تقلد الآتي:

- أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية.

-عمل مديرًا أكاديميا في قسم المياه بجامعة آخن الألمانية منذ 2012.

- عمل نائبًا لرئيس جامعة أخن الألمانية في الدول الأفريقية منذ 2021.

- تولى منصب مدير تنفيذي لوحدة اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه في «جامعة آخن» منذ 2009.

- عضو الفريق المصري الفني المفاوض في ملف السد الإثيوبي منذ 2018.

الدرجات العملية التي حصل عليها

- حصل «سويلم» على درجة الدكتوراه في إدارة الموارد المائية من جامعة آخن في ألمانيا، وفي عام 1994 حصل على ماجستير في هندسة البيئة والري من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة.

- حاصل على دبلوم في هندسة المياه من جامعة الزقازيق في مصر في عام 1992، بكالوريوس في هندسة البيئة والري عام 1991 في الجامعة ذاتها.

- شغل عدة مناصب، بينها إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة، بين عامي 2011 و2017.

- عمل منسقا لبرنامج عقد تنمية القدرات التابع للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، بين 2009 و2011.

- عيّن كنائب مدير قسم هندسة المياه في جامعة آخن بين 2002 و2009، ومساعد باحث في قسم هندسة المياه في الجامعة ذاتها، بين 1998 و2002، بالإضافة إلى عمله باحثًا في المركز القومي لبحوث المياه، التابع لوزارة الموارد المائية والري المصرية بين 1991 و1997. 2002.