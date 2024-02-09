أستاذ هندسة بيئية: اختفاء بعض فصول السنة بسبب التغيرات المناخية

شرحت الدكتورة نهى سمير أستاذ الهندسة البيئية، دراسة أكدت ضرورة تقديم الساعة المناخية 10 سنوات على الأقل لأن العالم كله تجاوز العتبة الحرجة المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة بـ1.5 درجة مئوية منذ عام 2010.

فصلان في بعض المناطق

قالت سمير خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «هذا الأمر يعني أنه من المتوقع تغير مواعيد بداية الفصول، كما أن بعض المناطق في الكرة الأرضية سيكون بها فصلان فقط، وبالتالي، يجب اتخاذ إجراءات للحد من هذا التغير».

وأضافت أستاذ الهندسة البيئية: «هناك فصول اختفت تقريبا، وأصبح هناك فصلان فقط لا غير في بعض المناطق، فقد قلّت فترة الربيع والخريف تماما، وكل ذلك بسبب التغير في قيم الحرارة خلال السنوات الماضية».

مواجهة التغيرات المناخية

وتابعت: «لديّ أمل كبير في تفعيل الإجراءات المتعلقة بتقليل التغيرات المناخية مثل زيادة استخدامات الطاقة المتجددة بنسبة 30% وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، وتمويل المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر والطاقة وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وبخاصة في الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، سواء في أفريقيا والشرق الأوسط».