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رئيس «العربية للتصنيع»: طرح أول سيارة كهربائية مصرية في الأسواق خلال أشهر قليلة

كتب:

محمد مجدي
07:31 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف

اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف

كشف اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن اقتراب حسم مفاوضات تصنيع سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات عالمية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن توجيهاته بضرورة العمل على توطين مختلف الصناعات المهمة والاستراتيجية للحد من الاستيراد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة، لـ«الوطن»، أنّ «الهيئة» بصدد تصنيع أول مصعد كهربى «أسانسير»، بجودة أوروبية عالمية خلال شهرين، لافتاً إلى انفتاح الهيئة على التعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص الوطنية والأجنبية لتعميق التصنيع المحلى فى المجالات كافة.

وأوضح أن عمليات التحديث والتطوير فى مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، جعله يمتلك إمكانات كبرى فى تصنيع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، لافتاً إلى انتهاء الهيئة من تصنيع 80 عربة مترو أنفاق تعمل حالياً فى الخط الثالث بمواصفات عالمية، وبنسب تصنيع محلى وصلت إلى 65%.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.