مهرجان العلمين.. «المتحدة» تخصص 60% من الأرباح لصالح أهالي فلسطين

فى تلك البقعة الساحرة من ساحل البحر المتوسط، تمتزج المياه الزرقاء الصافية بالرمال البيضاء ما جعلها قبلة سياحية ترفيهية بامتياز، لتفتح مدينة العلمين أبوابها أمام الوافدين من مختلف أنحاء العالم على مدار 50 يوماً تقدم خلالها مجموعة ضخمة ومتنوعة من الفعاليات التى تخلق أجواءً استثنائية يختلط فيها الفن بالثقافة والرياضة والترفيه بالسياحة، بعد ما نجحت فى اختبارها الأول العام الماضى وأثبتت للعالم أننا أمام مهرجان وُلد كبيراً.

تحت شعار «العالم علمين» تتجه أنظار العالم إلى مدينة العلمين الجديدة حيث تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجانها العالمى فى 11 يوليو 2024، إثر نجاحه فى جذب أنظار العالم إلى تلك المدينة الساحرة خلال العام الماضى، ويستهدف المهرجان فى نسخته الجديدة جذب 15 مليون سائح بما يتناسب مع كون مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية.

تم كشف الستار عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان مدينة العلمين، فى مؤتمر صحفى موسع لقيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى يقام المهرجان تحت مظلتها بالتعاون مع العديد من الوزارات والقطاعات المعنية، وعلى رأسهم الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة، والإعلامية منى عبدالوهاب، المتحدث الرسمى باسم المهرجان فى دورته الثانية، والفنان أحمد أمين.

وكما هى حاضرة دائماً فى قلوب المصريين، كانت فلسطين حاضرة فى المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين، بداية من الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء فلسطين خلال المؤتمر، إلى قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة بتخصيص 60% من أرباح المهرجان هذا العام لصالح أشقائنا فى فلسطين، بجانب رفع العلم الفلسطينى بجانب العلم المصرى فى الفعاليات.

وقال الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «مصر تستحق أن تكون الوجهة والمقصد الرئيسى للسياحة الدولية، هذا العام وصلنا إلى 15 مليون سائح ونستهدف مع القيادة السياسية والخطة المستدامة لـ2030 أن نصل إلى ما يفوق 50 مليون سائح، وهو ما تستحقه مصر وتعمل عليه منظومة العمل الكاملة لتحقيقه، فمهرجان العلمين له دور رئيسى فى الترويج للاستثمار بالساحل الشمالى».

وأضاف، فى كلمته: «تم ضخ استثمارات فى مدينة العلمين الجديدة تفوق 185 مليار جنيه، لتسع 3 ملايين نسمة، ضمن خطط التوسع الجغرافى البعيد عن المركزية، بإنشاء مدن جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية للحد من المركزية، كما نفخر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء مدينة العلمين الجديدة ومن بعدها رأس الحكمة ومدن أخرى على طول شاطئ البحر المتوسط فى الساحل الشمالى الغربى».

ووجّه أشرف سالمان الشكر لكوادر الشركة المتحدة على التنظيم المشرف لمهرجان العلمين أمام العالم، قائلاً: «أفخر بكونى ضمن المنظومة الكبيرة للشركة المتحدة، وأرى دورها القوى جداً فى زيادة الوعى والمعرفة، كإحدى أهم أدوات القوة الناعمة التى كانت مصر وما زالت تتمتع بها، ونأمل أن تتسع مساحة تأثيرها ليس على مستوى المنطقة فقط ولكن على الصعيد العالمى أيضاً».

وكشف عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن استحداث عدد من الفعاليات والأنشطة الجديدة فى الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، قائلاً: «مهرجان العلمين محاولة لتنمية سياحة الترفيه فى مصر ونتعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاح المهرجان وإظهاره بصورة مشرفة للعالم من خلال مجموعة جديدة من الفعاليات من بينها عرض عدد من المسرحيات لأبرز نجوم الفن العربى والمصرى، بجانب 10 حفلات غنائية لأبرز نجوم الغناء، وأكثر من 35 فعالية ترفيهية تناسب كل أفراد العائلة، بالإضافة إلى التركيز والاهتمام بالطفل من خلال مهرجان (نبتة)، وهو ما نفخر به هذا العام، بجانب 12 حدثاً رياضياً يغطى جانباً كبيراً من الألعاب الجماعية والفردية»، وأشار «الفقى» إلى بروتوكول تعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، لرعاية 4 مسرحيات و3 حفلات غنائية، متابعاً: «سنرعى مسرحيتين أيضاً فى موسم الرياض».

يضم مهرجان العلمين تحت مظلته 5 مهرجانات متنوعة وهى: مهرجان الموسيقى والمسرح، مهرجان الطعام، مهرجان الرياضة، مهرجان الترفيه بالإضافة إلى مهرجان «نبتة» الخاص بالأطفال، والذى يترأسه الفنان أحمد أمين، والذى عبر عن سعادته بأهمية وجود مهرجان يهتم بالأطفال، وقال خلال كلمته: «أرغب فى توجيه الشكر للشركة المتحدة على اختيارى لرئاسة هذا المهرجان، عندما أكون بجانب الأطفال أتعلم منهم الكثير لأن لديهم مساحة واسعة من الخيال وحب الحياة والنشاط، بالإضافة إلى النظرة الإيجابية لكل شىء، وخلال المهرجان لن نكتفى فقط بتقديم الترفيه للأطفال ولكن أيضاً نهتم بصناعة الطفل نفسه منذ الطفولة وحتى سن المراهقة».

وكشف أحمد أمين خلال المؤتمر تفاصيل مهرجان «نبتة»، الذى تنطلق دورته الأولى من 23 إلى 28 أغسطس المقبل، مشيراً إلى أنه يهتم بصناعة محتوى للأطفال والمراهقين، قائلاً: «ستكون هناك العديد من الورش بينها ورش للحكى وصناعة الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى ورش لصغار رواد الأعمال، وورش صناعة محتوى للأطفال تضم خبراء من صناعة محتوى الطفل المصريين الذين نجحوا فى هذا المجال داخل مصر أو خارجها».

وأضاف: «أساس المهرجان سيكون مسابقة نبتة لمحتوى الأطفال، وفئات الأعمال المشاركة: أغانٍ، أفلام، مسلسلات، تصميم مشروع، بالإضافة إلى كتابة المحتوى، والأطفال سيكونون ضمن لجنة التحكيم بجانب مجموعة من الخبراء والشخصيات المهمة ذات الصلة بصناعة محتوى الطفل والنشء، وسيحصل الفائزون فى المسابقات على جوائز بجانب تكريم عدد من رموز صناعة محتوى العائلة وتكريم الأطفال المتفوقين فى فئات مختلفة»، وتشهد الدورة الثانية من مهرجان العلمين مجموعة متنوعة من الحفلات الغنائية التى يحييها أبرز نجوم الغناء المصريين والعرب، بشكل يرضى كل الأذواق والفئات العمرية من بينهم عمرو دياب، محمد منير، كاظم الساهر، تامر عاشور، ديانا حداد، ويجز، كايروكى، سعاد ماسى، وغيرهم.

وفى السياق، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين فى الفترة الصباحية ترشيداً للطاقة، وفقاً لما أعلنته الإعلامية منى عبدالوهاب المتحدث باسم المهرجان، قائلة: «الشركة المتحدة مؤمنة بدورها الوطنى فى خطة ترشيد الكهرباء، وبالتالى تتم إقامة معظم فعاليات المهرجان فى الصباح».

وعن تنظيم الدورة الجديدة من المهرجان، أوضحت: «النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة شاركت فيها أكثر من 50 شركة مصرية و50 ألف أيدٍ عاملة مصرية، بداية من التخطيط والتفكير وبناء ووضع اللمسات الأخيرة»، ومن ضمن الخطوات المهمة التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى، تخصيص شاطئ عام لخدمة أهالى مدينة العلمين لاستقبالهم خلال فترة المهرجان وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان ومجلس مدينة العلمين، بجانب مزايا استثنائية وتذاكر مجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة فى جميع الفعاليات.