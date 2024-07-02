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رنا سماحة تستعد لطرح أغنيتها الجديدة «عامل عبيطة»

كتب:

أميرة عزالدين
08:26 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
رنا سماحة

رنا سماحة

تستعد المطربة رنا سماحة لطرح أحدث أغنياتها بعنوان «عامل عبيطة»، غدا الأربعاء، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية.

تفاصيل أحدث أغنيات رنا سماحة

وشوقت رنا سماحة الجمهور لأغنيتها الجديدة بنشر مقطع منها خلال تواجدها في الاستديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «عامل عبيطة.. بكرة على جميع المنصات».

أغنية رنا سماحة عامل عبيطة من كلمات أحمد حسن راؤل، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع خليل وشندي، ومكس وماستر مصطفى رؤوف، والفيديو كليب من إخراج حسام مجدي.

آخر أعمال رنا سماحة

شاركت الفنانة رنا سماحة في موسم أفلام عيد الأضحى من خلال مسرحية العيال فهمت، التي جرى عرضها على مسرح ميامي بمنطقة وسط البلد، ولاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

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