موعد ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. تصل إلى 100%

منذ بدء فصل الصيف 2024، وبدأت درجات الحرارة ونسب الرطوبة تزداد بشكل ملحوظ، فرغم تسجيل درجات حرارة أعلى في فصل الربيع من فصل الصيف، فإنّ نسب الرطوبة العالية تزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، ويتخوف الكثيرون من ذروة فصل الصيف في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة موعد الذروة حتى يكونوا على استعداد لمواجهة حرارة تلك الأيام.

موعد ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة

وقالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ ذروة فصل الصيف تكون في شهر يوليو وأغسطس، وذلك يعود إلى ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد بشكل ملحوظ في الشهرين بسبب تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي، إذ تصل نسب الرطوبة في بعض الأحيان إلى 90 و100% في بعض المناطق الساحلية، ما يزيد من الإحساس بارتفاع قيم درجات الحرارة.

ولفتت غانم إلى أنّ ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بحرارة الطقس بشكل كبير، فمثلا إذا كانت درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة مئوية، فقد أن نشعر أنّها تسجل 39 درجة مئوية، وقد نجد في بعض الأحيان أن درجات الحرارة المسجلة غير مرتفعة، والتي لا تصل إلى 40 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يزيد إحساسنا بارتفاع الحرارة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، فضلا عن هدوء سرعة الرياح، والتي تؤثر بشكل ملحوظ على الإحساس بحرارة الطقس، إذ إنّها كانت تعمل على تلطيف حالة الطقس.