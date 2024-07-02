«الأرصاد» تكشف طقس الـ3 أيام مقبلة.. حرارة مرتفعة وظواهر جوية متنوعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، متوقعة بأن يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مع استمرر ارتفاع نسب الرطوبة، التي تعمل على زيادة الإحساس بالحرارة، لتتراوح الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 37 و38 درجة، والمحسوسة ما بين 39 و41 درجة مئوية.

طقس الأربعاء 3 يوليو

تشهد البلاد غدًا الأربعاء، طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على معظم الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء خلال النهار، معتدل على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- رياح معتدلة تضرب أغلب أنحاء البلاد.

- استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة لتصل إلى 90% على بعض المناطق.

طقس الخميس 4 يوليو

يسود طقس شديد الحرارة رطب نهار على معظم الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء خلال النهار، معتدل على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة.. والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة.. والمحسوسة 43 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 41 درجة.. والمحسوسة 43 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43.. والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- رياح معتدلة نشطة أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد خلال فترات متقطعة.

- استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة لتصل إلى 90% على بعض المناطق.

طقس الجمعة 5 يوليو

تشهد البلاد يوم الجمعة المقبل 5 يونيو طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء خلال النهار، معتدل على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- رياح معتدلة نشطة أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد خلال فترات متقطعة.

- استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة لتصل إلى 90% على بعض المناطق.