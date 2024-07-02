ظاهرتان جويتان تضربان البلاد غدا الأربعاء.. ماذا تقول «الأرصاد»؟

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء، مع توقعات بتعرض البلاد لظاهرتين جويتين تسيطران على معظم الأنحاء.

ظواهر جوية تضرب البلاد

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، تضرب رياح معتدلة أغلب أنحاء البلاد، بينما تكون معتدلة نشطة أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد خلال فترات متقطعة.

كما ترتفع نسب الرطوبة على معظم أنحاء البلاد، لتصل إلى 90% على السواحل الشمالية، وتتراوح بين 70 و85% ليلا على القاهرة الكبرى، بينما تتراوح بين 25 و60% على محافظات الصعيد.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد غدا الأربعاء طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء خلال النهار، معتدل على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة غدا كالتالي: