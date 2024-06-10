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من هي زوجة حسام حسن؟.. ظهرت في فيديو للرد على أسئلة المتابعين

كتب:

زياد ياسر
10:50 م | الإثنين 10 يونيو 2024
حسام حسن وزوجته

حسام حسن وزوجته

تساؤلات عديدة طرحها المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حيث كانت هناك نسبة كبيرة ليست على علم بالعلاقة التي تجمعهما، لدرجة أن البعض كان يعتقد أنها ابنته، لتتفاعل زوجة حسام حسن مع التعليقات، وردت على المتابعين، في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على التيك توك. 

معلومات عن زوجة حسام حسن

«أنا مش بنته أنا مراته» بدأت دانا آدم، زوجة حسام حسن، حديثها، بالإجابة على سؤال المتابعين حول طبيعة علاقتهما، وذكرت بعض التفاصيل عن حياتها الشخصية:

- تزوجت من حسام حسن عام 2015 وليس في 2018 كما يردد البعض. 

- أنجبت منه طفلين، «آمر» ويبلغ من العمر 5 سنوات، و«آن» وتبلغ من العمر 6 سنوات. 

- وقع الانفصال بينهما عام 2022، لكن سرعان ما عادا لبعضهما بعد 10 أيام فقط، «مش لازم أوضح الموضوع ده، أنا حطيت صورتنا تاني، بس مكنتش فاهمة إن الناس مركزة أوي كده».

سبب قلة ظهورها

رغم نشرها العديد من الصور والفيديوهات، رفقة حسام حسن، إلا أنها قليلة الظهور معه في المناسبات الكروية، وآخرها مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة، مؤكدة أن سبب قلة ظهورها بسبب خوفها من زيادة الضغوط على زوجها، «أنا مش بحب الظهور أظهر في الاستادات ولا المعسكرات، لأن الأماكن دي ببقى عارفة إن حسام مضغوط، ومش عايزة أزود الضغوطات عليه بظهوري، عشان هو بيخاف عليا، ومش بيحب يخليني أبقى مع ناس».

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بقلم زياد ياسر