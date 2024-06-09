9 معلومات عن ابنة حسام حسن.. انتشار واسع لصور احتفالها بفوز الفراعنة على بوركينا

رواج شديد حققته صور ابنة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رفقة والدها ومحمد صلاح وبعض لاعبي المنتخب بعد الفوز الغالي الذي حققه الفراعنة على منتخب بوركينا فاسو ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بهدفين مقابل هدف، ما جعل كثيرين من رواد الـ«سوشيال ميديا» يتساءلون عن ابنة «العميد» محاولين معرفة بعض المعلومات عنها، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

ابنة حسام حسن تحتفل بفوز منتخب مصر

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي عدة صور لابنة حسام حسن وهي ترتدي تي شيرتًا وبنطالًا أبيض اللون، وتقف إلى جوار بعض لاعبي المنتخب، وهم محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي، كما ظهرت في صورة أخرى وهي تحتضن والدها ويحتفلوا جميعًا بالفوز الغالي الذي حققه منتخبنا الوطني على نظيره بوركينا فاسو.

وتزامنًا مع الانتشار الواسع الذي حققته صور ابنة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، نستعرض في السطور التالية بعض المعلومات عنها، حسب ما ورد على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وحسابها على «فيسبوك»، وهي:

9 معلومات عن ابنة حسام حسن

- اسمها «يارا».

- هي الابنة الكبرى لـ«العميد» والمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن.

- لديها شقيق واحد وهو «عمر» وشقيقة تسمى «زينة».

- احتفلت في شهر أبريل الماضي بخطبتها للشاب أحمد درويش، وهو رجل أعمال شهير.

- درست في الكلية الكندية الدولية «CIC».

- درست في مدرسة الدكتورة نرمين إسماعيل الأمريكية.

- في أبريل العام الماضي بدأت العمل في شركة ريدكون للمكاتب والمراكز التجارية.

- في يونيو من العام نفسه بدأت العمل في شركة The Waterway Developments.

- نشطة على منصات التواصل الاجتماعي وتميل إلى نشر ما يتعلق بالموضة.

«يارا» تهنئ المنتخب الوطني بالفوز

ونشرت «يارا» ابنة حسام حسن صورها مع والدها ولاعبي المنتخب خلال الاحتفال بفوز منتخب مصر على منتخب بوركينا فاسو ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُعلقة: «مبروك للفراعنة».