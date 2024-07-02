إنترميامي يبحث عن تعزيز صدارته للدوري الأمريكي دون ميسي أمام شارلوت

يحل إنترميامي، ضيفا على نظيره شارلوت على ملعب «بنك أوف أمريكا»، من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية والنصف صباح يوم الخميس المقبل، بتوقيت القاهرة.

ويدخل إنترميامي، الذي فقد خدمات نجميه ليونيل ميسي لإصابته مع منتخب الأرجنتين ببطولة «كوبا أمريكا» المقامة حاليا في الولايات المتحدة، ولويس سواريز، الذي صعد بأوروجواي، إلى الدور ربع النهائي المسابقة القارية الأقدم للمنتخبات الوطنية، مباراة شارلوت، بفوز على ناشفيل بهدفين مقابل هدف في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «جيوديس بارك»، ليتصدر الدوري، برصيد 44 نقطة.

وأحرز أهداف إنترميامي، كل من إيان فراي وجوردي ألبا في الدقيقتين، 40 و44 على التوالي، فيما سجل الألماني هاني مختار لاعب ناشفيل، هدف فريقه الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني.

شارلوت يخسر أمام هيوستن قبل مواجهة إنترميامي

وفي المقابل، يخوض شارلوت، مباراة إنترميامي، بخسارة أمامم هيوستن دينامو ، بنتيجة 1-0، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «شل إنيرجي»، ليتجمد رصيده عند النقطة 32 بالمركز التاسع ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.