مصدر حكومي لـ«إكسترا نيوز»: منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

كشف مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز، عن تعيين منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية وشريف فتحي وزيرا للسياحة.

وكانت مصادر حكومية مُطلعة، كشفت عن التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري الجديد، المُقرر إعلانه غدا، وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتةً إلى أنه يعقب مراسم حلف اليمين لحكومة «مدبولي» اجتماع مجلس الوزراء الجديد.

وأوضحت المصادر، أن التغيير الوزاري يشمل تغيير نحو 20 حقيبة وزارية، موضحة أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، لافتةً إلى أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيجري تغييرها، مع وجود تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، وتغيير حقيبتي البترول والكهرباء.

وجاءت أسماء وزراء التشكيل الحكومي الجديد على النحو التالي:

- شريف فاروق سيكون وزيرا للتموين

- أسامة الأزهري للأوقاف

- الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي

- المهندس شريف الشربيني يتولي وزارة الإسكان

- أحمد كجوك وزيرا للمالية

- حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

- المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل

- كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

- الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع الهجرة

- علاء فاروق وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي