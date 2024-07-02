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مصطفى عمار عن الوزراء والمحافظين الجدد: أسماء تليق بأحلام الناس

كتب:

شريف سليمان
10:12 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

رحّب الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، بالتعديلات الوزارية الجديدة وحركة المحافظين، مؤكدًا أنها تلبي بأحلام الناس وطموحاتهم. 

وكتب «عمار» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة وحركة المحافظين نزلوا بردا وسلاما على قلوب المواطنين، وحجارة من سجيل على قلوب ورؤوس اللجان والمرتزقة ومن يتمنوا سقوط هذا الوطن».

وأتم: «يا رب أحفظ مصر وانصرها.. أسماء تليق بأحلام الناس وطموحاتهم».

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