عاصفة شمسية ضخمة تتجه نحو الأرض خلال ساعات.. ماذا تحمل؟

ساعات قليلة وتبدأ الأرض في مواجهة عاصفة شمسية ضخمة، من شأنها أن تشكل اضطرابات طفيفة خلال الساعات المقبلة، وذلك وسط تحذيرات من قِبل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إذ تشهد الشمس في الوقت الحالي دورتها الشمسية.. فماذا ينتظر الكوكب في الساعات القليلة المقبلة؟

عاصفة شمسية ضخمة تهدد الأرض خلال الساعات المقبلة

تأتي العاصفة الشمسية المرتقبة، وفقًا لتحذيرات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، بعدما جرى رصد انفجار خيطي في 29 يونيو المنصرم، وأشار التحليل الخاص بالانفجار إلى احتمالية حدوث ضربة خفيفة لها القدرة على إحداث ظروف عاصفة جيومغناطيسية في 3 يوليو الجاري.

العاصفة الشمسية التي تقترب من الأرض، هي اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض تحدث عندما تُقذف كميات كبيرة من الجسيمات المشحونة من الشمس نحو كوكب الأرض، الأمر الذي قد يتسبب في مجموعة متنوعة من التأثيرات، بينها اضطرابات في أنظمة الطاقة، قد يصل إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

هل تتسبب العواصف الشمسية في تلف أو تعطيل الأقمار الصناعية؟

يمكن أن تتسبب العواصف المغناطيسية في تلف أو تعطيل الأقمار الصناعية، إلى جانب ذلك اضطرابات في أنظمة الملاحة ما يؤدي إلى تشويه إشارات GPS، مما قد يؤثر على أنظمة الملاحة الجوية والبحرية، فيما من الممكن أن تسبب العواصف المغناطيسية شفقًا قطبيًا في خطوط العرض العليا.

تدور الشمس حاليًا بدورتها الشمسية الـ25، والتي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في عام 2025، خلال هذه الدورة، تزداد احتمالية حدوث العواصف الشمسية، بما في ذلك الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) التي يمكن أن تسبب عواصف مغناطيسية على الأرض، قد تؤدي إلى جميع الأزمات المذكورة سلفًا.