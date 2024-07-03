بعائد 22%.. تفاصيل ودائع فليكس بالجنيه المصري من بنك مصر

يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من الخيارات المالية، لتلبية احتياجات العملاء على رأسها الودائع باعتبارها وعاء ادخاري جاذب لشريحة كبيرة من العملاء، لما توفره من عائد مميز.

تفاصيل ودائع فليكس من بنك مصر

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل ودائع فليكس من بنك مصر بأنواعها المختلفة، وتصدر بالجنيه المصري للعملاء الأفراد فقط سواء مصريين أو أجانب.

ودائع فليكس 6 شهور من بنك مصر:

مدة الوديعة: 6 أشهر.

الحد الأدنى للوديعة: 50 ألف جنيه.

العائد على الوديعة: 22%.

نوع العائد: ثابت.

دورية صرف العائد: نهاية مدة الوديعة.

يمكن الاقتراض بضمان الوديعة.

يمكن استرداد الوديعة قبل نهاية مدتها في أي وقت وفقاً لقواعد الاسترداد المطبقة.

إمكانية تجديد الوديعة لمدد أخرى تلقائياً.

يمكن الاقتراض بضمان الوديعة وفقاً للقواعد التي يقرها البنك.

ودائع فليكس 9 شهور من بنك مصر:

مدة الوديعة: 9 أشهر.

الحد الأدنى للوديعة: 50 ألف جنيه.

العائد على الوديعة: 21%

نوع العائد: ثابت.

دورية صرف العائد: شهريًا.

يمكن الاقتراض بضمان الوديعة.

يمكن استرداد الوديعة قبل نهاية مدتها في أي وقت وفقاً لقواعد الاسترداد المطبقة.

إمكانية تجديد الوديعة لمدد أخرى تلقائياً.

يمكن الاقتراض بضمان الوديعة وفقاً للقواعد التي يقرها البنك.