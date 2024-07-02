للشراء محليا ودوليا.. حدود استخدام بطاقة قسطها الائتمانية من بنك مصر

يوفر بنك مصر الحكومي عددا مختلفا من البطاقات الائتمانية من بينها بطاقة قسَّطها، التي يمكن إصدارها بالضمان العيني أو الشخصي، وتستخدم في عمليات الشراء محليًا ودوليًا والسداد بالجنيه المصري.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك مصر، يمكن إصدار عدد من البطاقات الإضافية، واستخدام بطاقة قسطها من خلال شبكة الإنترنت، وأطول فترة سداد تصل إلى 56 يوما.

أهم المعلومات عن بطاقة قسَّطها

ويمكن سداد بطاقة قسَّطها عن طريق ماكينات الصراف الآلي التي تقبل الإيداع الخاصة ببنك مصر ومن فروع البنك.

ويتيح البنك إمكانية الشراء باستخدام خاصية الـ Contactless والتي توفر التسوق الآمن والسريع وإجراء حركات المشتريات بسهولة ويسر.

كما يمكن استخدام البطاقة في تقسيط عمليات المشتريات على فترات تصل إلى 36 شهراً بعائد مدين مميز وفقاً لاختيار العميل عند استيفاء طلب الإصدار.

ونرصد في السطور التالية حدود الاستخدام لبطاقة قسطها من بنك مصر.

حدود الاستخدام لبطاقة قسطها

- الشراء من خلال شبكة الإنترنت داخل مصر في حدود الحد الائتماني وبحد أقصى 400 ألف جنيه شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً.

الحد الأقصى للشراء باستخدام الـ Contactless داخل مصر بدون رقم سري حتى 600 جنيه للحركة بحد أقصى 15 مرة متتالية.

الحد الأقصى للشراء باستخدام الـ Contactless بدون رقم سري خارج مصر بما يعادل 1500 جنيه للحركة بحد أقصي 15 مرة متتالية.

- الشراء داخل مصر في حدود الحد الائتماني للبطاقة.

- الشراء خارج مصر في حالة إبلاغ العميل بالسفر 100 دولار شهريا.