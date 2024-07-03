الغرف السياحية: نسب إشغال فنادق ومطاعم القاهرة يتجاوز 95%منتصف يوليو

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه اعتبارًا من يوم 15 يوليو الجاري، ستبدأ ذروة قدوم السياح العرب إلى مصر.

وأشار إلى أن نسبة إشغال الفنادق والمطاعم السياحية في العاصمة المصرية القاهرة خلال تلك الفترة لن تقل عن 95%، موضحا أن استقبال السياح العرب بكثافة في مصر سيستمر حتى منتصف شهر سبتمبر 2024.

إشغال المطاعم خلال شهر يونيو

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب إشغال المطاعم السياحية المتواجدة بالقاهرة خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، سجلت نسبة إشغال بلغت نحو 60%، وأوضح أن تلك النسبة تبدو جيدة بالمقارنة مع حركة السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية في مصر خلال شهر يونيو من كل عام.

وأشار إلى أن غالبية زوار المطاعم السياحية هم من السياح العرب والأجانب، مع تواجد نسب معقولة من الزوار المصريين.

السياحة العربية في مصر

عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أشار إلى أن المطاعم المصرية مستعدة بشكل كبير لقدوم السياح العرب خلال أشهر «يوليو وأغسطس وسبتمبر» 2024، حيث جهزت المنشآت السياحية أطباق طعام جديدة، وبرامج فنية وترفيهية تتوافق مع أذواق الزوار العرب.