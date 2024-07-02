أهم الأسئلة المتوقعة في امتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. «ذاكرها واطمن»

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، السبت المقبل؛ لذا يواظبون الآن على مذاكرة المادة والاطلاع على أهم الأسئلة المتوقعة في الامتحان حتى يتمكنوا من اجتيازه بنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

الثانوية العامة 2024

وتزامنًا مع استعداد طلاب الثانوية العامة 2024 لتأدية امتحان الجغرافيا يوم السبت المقبل، أوضح محمود فؤاد، مُدرس جغرافيا واقتصاد للثانوية العامة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ مادة الجغرافيا على الرغم من كونها تمثل صعوبة لبعض طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، فإنّه من خلال مذاكرة المنهج جيدًا وحفظ الخرائط والإطلاع على أهم الأسئلة المتوقعة في الامتحان يمكن للطالب أن يحقق أعلى الدرجات في الامتحان.

وقدّم «فؤاد» مجموعة من أهم وأبرز الأسئلة المتوقعة في امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024، حتى يتمكن الطالب من الإطلاع عليها وحفظها جيدًا، وبالتالي يذهب إلى الامتحان صباح يوم السبت المقبل بعقلٍ هادئ وقلب مطمئن ويتمكن من الإجابة على كل الأسئلة وتحصيل أعلى الدرجات.

أهم الأسئلة المتوقعة لامتحان الجغرافيا

وجاءت الأسئلة المتوقعة في امتحان الجغرافيا التي قدمها «فؤاد» كالتالي:

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امتحان اللغة الإنجليزية

وأدى طلاب الثانوية العامة أمس الثلاثاء 1 يوليو امتحان اللغة الإنجليزية، والذي جاءت أسئلته سهلة ومرضية بالنسبة لكثيرين من الطلاب.