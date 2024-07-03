4 حيل بسيطة للتخلص من الملح الزائد في الأرز.. «تكة واحدة تظبط الطعم»

الأرز واحدًا من الأطعمة الشهية التي يقبل كثيرون على تحضيرها وتناولها في أوقات مختلفة، إلا أن البعض في أثناء التحضير قد يضع كمية ملح أكثر من اللازم، ولأن طعم الملوحة الزائد يُفسد مذاق الطعام، نستعرض في السطور التالية حيل بسيطة يمكن من خلالها التخلص من الملح الزائد في الأرز.

4 طرق للتخلص من الملح الزائد في الأرز

وبحسب ما ورد على موقع «tips and tricks»، فإنه يمكن لربات البيوت التخلص من الملح الزائد في الأرز عن طريق اتباع واحدة من الحيل والطرق التالية:

1. تقليل كمية الماء الملح:

إذا لاحظت ملوحة الأرز في بداية الطهي، يمكنك التخلص من بعض الماء المملح واستبداله بكمية مماثلة من الماء العادي، وتأكد من تذوق الأرز بعد كل إضافة للماء للتأكد من وصوله إلى المذاق المطلوب.

2. إضافة البطاطس:

تساعد البطاطس على امتصاص الملح الزائد من الطعام، ما يجعلها حلًا مثاليًا لمعالجة الأرز المالح؛ لذا قطع حبة بطاطس إلى شرائح رفيعة وأضفها إلى الأرز في أثناء آخر 10 دقائق من الطهي، وأزل شرائح البطاطس قبل التقديم.

3. استخدام الخل الأبيض:

يعد الخل الأبيض من المكونات المنزلية الشائعة التي تساعد على التخلص من الملوحة الزائدة؛ لذا أضف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض إلى قدر الأرز بعد طهيه مباشرة، وقلب الأرز جيدًا واتركه لمدة 5 دقائق قبل التقديم.

4. إضافة عصير الليمون:

يضفي عصير الليمون نكهة مميزة على الأرز مع المساعدة في التخلص من الملوحة الزائدة؛ لذا أضف ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى قدر الأرز بعد طهيه مباشرة، وقلب الأرز جيدًا واتركه لمدة 5 دقائق قبل التقديم.

نصائح لضبط مذاق الأرز في أثناء الطهي