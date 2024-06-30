الكلية الإكليريكية بالعباسية تفتح باب قبول دفعة جديدة.. اعرف التفاصيل

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية (القسم المسائي) بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فتح باب التقديم للعام الأكاديمي 2024/ 2025، وذلك لمنح درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية، ويرأسها الأنبا ميخائيل، وكيل الكلية وأسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير الأنبا برسوم العريان.

نظام الدراسة بالكلية

وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية، حيث تكون الدراسة بالكلية أربع سنوات، بواقع أربعة أيام هي (الاثنين- الثلاثاء - الخميس - السبت ) من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساءاً، ويشترط لدخول الامتحانات نسبة حضور لا تقل عن 70% في المادة الواحدة.

وأوضحت الكلية الأوراق المطلوبة للتقديم، وهي صورة من المؤهل الجامعي مع الاطلاع على الأصل، وصورة البطاقة الشخصية سارية مع الاطلاع على الأصل، وصورة من شهادة الميلاد مع الاطلاع على الأصل، و3 صور شخصية 4 في 6، وتزكية من أب الاعتراف مليء طلب الالتحاق المقدم من الكلية موقعا عليه من المتقدم، ورسوم التقديم 50 جنيها.

بداية العام الدراسي

وأشارت الكلية إلى أن الأوراق تقدم كاملة في الفترة من يوم الخميس 1 أغسطس إلى يوم الثلاثاء 20 من نفس الشهر، من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء من الاثنين إلى الجمعة.

وبحسب الكلية، من المقرر إجراء اختبار نظري للمتقدمين الجدد يوم السبت 24 أغسطس الساعة السابعة مساء، على أن تكون المقابلات الشخصية من يوم الأحد 1 سبتمبر إلى يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 الساعة 6 مساء.

وتقيم الكلية قداس افتتاح العام الأكاديمي الجديد يوم الأحد 29 سبتمبر 2024 الساعة 7:30 صباحا بكنيسة القديسين البابا كيرلس والارشيدياكون حبيب جرجس بمبنى الكلية الاكليريكية، على أن تبدأ الدراسة يوم الاثنين 30 من نفس الشهر الساعة الخامسة مساءً.