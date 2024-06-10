فئات يحق لها الحصول على منح الجامعات 2024.. إليك أبرز الاشتراطات

يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات من الثانوية العامة 2024، الكشف عن المنح الدراسية المجانية التي تمنحها الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الدولية لعدد من الطلاب وفقا للاشتراطات والقواعد والضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، حيث تكون المنح الدراسية شاملة كافة المصاريف والإقامة خلال فترة سنوات الدراسة بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس في الجامعة.

منج الجامعات المجانية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الاشتراطات والفئات التي يحق لها الحصول على المنح الدراسية في الجامعات 2024 وفقا تصريحات خاصة من مصادر في المجلس الأعلى للجامعات:

** الفئات التي يحق لها الحصول على منح دراسية مجانية.

- الطلاب الأوائل في الثانوية العامة

- الطلاب المتفوقون دراسيا

- الطلاب ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة من المتفوقين

- أبناء الشهداء

- الطلاب المتفوقين رياضيا

** الاشتراطات

- أن يكون الطالب مدرج بمجموعه في الثانوية العامة من الأوائل.

- أن يجتاز الحد الأدنى للالتحاق بالكلية بنسبة عالية في مجموع الثانوية العامة.

- أن يقدم الأوراق التي تثبت حالته الاجتماعية كبحث اجتماعي صادر من جهة حكومية.

- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الثانوية.

- التقديم في الموعد الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات.