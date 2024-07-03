برلماني: «الناس محتاجة الوزارات الخدمية تعرف احتياجاتهم وتلبيها»

قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إن تعيين نائب لرئيس الوزراء أمر جيد، مضيفاً: «الناس محتاجة الوزارات الخدمية تنزل الشارع وتشوف احتياجات الناس».

وأردف خلال لقاءه عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات لأن تشابكهم يؤدي إلى شقاء المواطن وعدم حصوله على الخدمة.

ونوه «وهدان» إلى أن الشعب المصري ينتظر التغيير الوزاري الجديد منذ فترة، موضحا أن ما صدر من معلومات حول التعديل الوزاري يبشر بتغيير الاستراتيجيات وتحول الفكر، وأرى أن تعيين نائب لرئيس الوزراء أو أكثر أمر مقدر.

وأردف قائلاً: «نحتاج الوصول لأهداف وليس متابعة برامج»، منوهاً إلى أن الحديث عن الجمهورية الجديدة ليس مجرد شعار، بل إرضاء للشعب وتلبية متطلباته.