رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

برلماني: «الناس محتاجة الوزارات الخدمية تعرف احتياجاتهم وتلبيها»

كتب:

شريف سليمان
01:48 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب

النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب

قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إن تعيين نائب لرئيس الوزراء أمر جيد، مضيفاً: «الناس محتاجة الوزارات الخدمية تنزل الشارع وتشوف احتياجات الناس».

وأردف خلال لقاءه عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات لأن تشابكهم يؤدي إلى شقاء المواطن وعدم حصوله على الخدمة.

ونوه «وهدان» إلى أن الشعب المصري ينتظر التغيير الوزاري الجديد منذ فترة، موضحا أن ما صدر من معلومات حول التعديل الوزاري يبشر بتغيير الاستراتيجيات وتحول الفكر، وأرى أن تعيين نائب لرئيس الوزراء أو أكثر أمر مقدر.

وأردف قائلاً: «نحتاج الوصول لأهداف وليس متابعة برامج»، منوهاً إلى أن الحديث عن الجمهورية الجديدة ليس مجرد شعار، بل إرضاء للشعب وتلبية متطلباته.

اقرأ المزيد:

لميس الحديدي: الحكومة الجديدة مش مجرد تغيير وزاري

رئيس حزب الشعب الديمقراطي: الحكومة الجديدة تحتاج للعمل بشكل غير تقليدي

عضو بـ«الشيوخ»: تحسين حياة المصريين أولوية على مائدة الحكومة الجديدة

أستاذ اقتصاد: الحكومة الجديدة مطالبة بسرعة الإنجاز

النائبة غادة علي: نحتاج من الحكومة الجديدة رؤية جماعية شاملة وعامة
بقلم شريف سليمان