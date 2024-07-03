إسلام إبراهيم يكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل «تيتا زوزو»

كشف الفنان إسلام إبراهيم عبر حسابه في موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن صور من كواليس مسلسل «تيتا زوزو» للفنانة إسعاد يونس، الذي يتم تصويره حالياً.

ونشر إسلام ابراهيم مجموعة صور معلقا: مع صاحبة السعادة تيتة زوزو العشق، كواليس «تيتة زوزو» إسعاد يونس، إسلام إبراهيم.

مسلسل تيتا زوزو

مسلسل «تيتا زوزو» ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته كل من اسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، بالإضافة إلى عدد من الأطفال.

العمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.