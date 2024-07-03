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برلماني: الحقيبة الاقتصادية أهم شيء لجني ثمار الفترة الماضية

كتب:

شريف سليمان
01:29 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
الحكومة

الحكومة

قال النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إننا نحتاج جني ثمار الجهود المبذولة في الفترة الماضية، لافتا النظر إلى أن الحقيبة الاقتصادية هي أهم شيء لجني الثمار.

وأردف خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أننا نحتاج من الحكومة الجديدة التفكير والعمل لا انتظار أي توجيهات.

ولفت إلى أن جميع الوزراء السابقين حاولوا قدر المستطاع، حسب قدراتهم، منوها إلى أننا لدينا أمل كبير في الوزارة الجديدة على تجاوز التحديات.

وتابع، أن الكل ينتظر التشكيل الوزاري، وهو ما يتطلب أن يكون هناك تضافر للجهود لتلبية مطالب الشعب المصري.

واختتم نائب رئيس حزب الحرية، أن الجميع لديه الأمل أن يكون القادم أفضل، خاصة أن الدولة أنفقت الكثير على المشروعات، ونحتاج أن نجني الثمار والجميع يتكاتف معا: «أنا من جانبي سعيد بتغيير الحقيبة الاقتصادية».

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