تزيد من الإحساس بالحر.. خطوات فعالة للتخلص من رطوبة المنزل

مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الآونة الحالية، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء في ساعات النهار، فضلًا عن ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد بدورها من الشعور بالحرارة، لتصل في بعض المناطق إلى 43 درجة مئوية.

كيفية التخلص من الرطوبة

عادة ما يشكل الارتفاع في نسب الرطوبة خلال فصل الصيف أمرًا مزعجًا للكثيرين، خاصة وأنها تعمل بدورها على زيادة الشعور بالحر داخل الأماكن المغلقة كالمنازل والمكاتب وغيرها.

وفي ظل ارتفاع نسب الرطوبة اليوم، نوضح خلال السطور التالية، مجموعة من الخطوات التي تساعد على طرد الرطوبة من المنزل بصورة فعالة وفق موقع «weathertightcorp» العالمي.

استخدام مرواح الشفط

يعد استخدام مروحة الشفط هو الطريقة الأسهل لخفض مستويات الرطوبة داخل المنزل فضلًا عن تحسين جودة الهواء الداخلي، فإذا كنت تريد التحكم في الهواء الرطب في منزلك، فإن مراوح التهوية في المطبخ ودورة المياه هي أفضل أدواتك.

فتح نوافذ المنزل

يفضل أيضًا فتح نوافذ المنزل في الساعات الأولى من الصباح الباكر وكذلك المساء، للسماح بدخول نسمات الهواء البارد والمنعش للمكان وترطيبه من الداخل.

التقليل من العناصر المسببة للرطوبة في المنزل

من المهم معرفة العناصر التي قد تزيد من نسب الرطوبة داخل المنزل والتوقف عن استخدامها خلال أيام الحر الشديد، كالاستحمام بالماء الساخن واستخدامه في عمليات غسل الصحون وغيرها.

كذلك يجب استخدام الأغطية أثناء طهي الطعام للمساعدة في تقليل تدفق بخار الماء الذي يزيد من الشعور بالرطوبة، كما يفضل وضع بعض النباتات المنزلية التي تقلل من مستويات الرطوبة كالصبار.