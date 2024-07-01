حالة الطقس غدا الثلاثاء.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، مضحة أنه يسود طقس شديد الحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة على المناطق الساحلية.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

ويسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهار على معظم الأنحاء، يكون حارا على السواحل الشمالية، أما خلال الليل فيسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل غدًا الثلاثاء بين 37 و39 درجة مئوية على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومن 31 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية، بينما تسجل على مناطق الجـنوب بين 39 إلى 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.