من هو محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم في الحكومة الجديدة؟

يؤدي الدكتور محمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، استعدادا لتوليه حقيبة التعليم في التغير الوزاري الجديد الذي يضم قرابة 20 حقيبة وزارية.

السيرة الذاتية للدكتور محمد عبداللطيف

وتستعرض «الوطن» معلومات عن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الجديد، هو المدير التنفيذي لمدارس الدكتورة نرمين إسماعيل، ووالدته هي رئيس مجلس إدارة شركة أدفنست اديوكيشين ومالكة مجموعة مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل NIS.

جاء عبد اللطيف خلفا للدكتور رضا حجازي، ومن المقرر أن يستكمل الوزير الجديد متابعة امتحانات الثانوية العامة 2024، ويعمل على ملفات تطوير التعليم ونظام الثانوية العامة والتعليم الفني وتطوير المناهج خلال الفترة المقبلة.

وزارة التربية والتعليم

وغادر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق من الوزارة بعد توديعه للعاملين بها، وبعد الانتهاء من متابعة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة الذي أداه الطلاب، وجمع متعلقاته الشخصية وغادر الوزارة بعد أمس الثلاثاء.