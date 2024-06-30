«المركزي للتنظيم والإدارة» يعلن حاجته لمعلمين جدد بـ«التربية والتعليم»

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة التربية والتعليم إلى معلمين جدد، ضمن مسابقة استكمال احتياجات الوزارة.

الوظائف المطلوبة

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما زالت في حاجة إلى شغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال، ومعلم مساعد فصل للفصول (الأول والثاني والثالث) بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى عدد من الوظائف لصالح هيئة الأبنية التعليمية.

وأوضح البيان أنّ التفاصيل الكاملة للمسابقة سيتم نشرها، والتي تشمل:

شروط التقديم

الأوراق المطلوبة

طريقة التقديم

مواعيد التقديم

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كان قد أعلن خلال الأسابيع الماضية أنه بحاجة إلى تعيين 18 ألفًا و886 معلمًا مساعدًا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتلبية احتياجات الوزارة في وظيفة معلم مساعد «معلم مادة» للصفوف الابتدائية «الرابع - الخامس - السادس»، وذلك في المواد: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي» على مستوى جميع محافظات الجمهورية.